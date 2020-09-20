Депутата Госдумы Евгения Марченко обвинили в плагиате

Санкт-Петербургский городской суд счел претензии необоснованными.

Суд не стал снимать с выборов кандидата в депутаты Госдумы Евгения Марченко. Истец считал, что политик злоупотреблял свободой массовой информации. Об этом 10-го сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск к ТИК №35, которая зарегистрировала Марченко, подал Сергей Романовский. Мужчина считает, что депутат при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума злоупотреблял свободой СМИ. Истец указал, что тем самым Марченко нарушил его права, как кандидата в депутаты, поскольку у всех кандидатов равные права и обязанности. Романовский заподозрил оппонента в плагиате.

Представитель ответчика, сам ответчик и прокурор с доводами не согласились. Требования иска не были удовлетворены.

Фото: Instagram / @e.marchenko.duma