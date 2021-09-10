Жителей Петербурга предупреждают о дождях и грозах в воскресенье

При этом в Северной столице и Ленинградской области обещают до 22 градусов тепла.

Выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают не радовать погодой. Тепло в двух соседних регионах остаётся, но настроение подпортят кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В воскресенье, 9 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность, днем возможны прояснения. Синоптики обещают в дневные часы кратковременные дожди, местами пройдет гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимется от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Похожая обстановка ожидает и жителей Ленинградской области. С небольшими изменениями: температура воздуха в некоторых районах прогреется до +22 градусов по Цельсию, а ветер при грозе составит до 17 метров в секунду.

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