Холодные дожди накроют Петербург 10 июля

Показатели давления останутся практически неизменными, удерживаясь на отметке примерно 761 мм ртутного столба, что соответствует норме.

В четверг, 10 июля, Петербург попадёт под воздействие атмосферного фронта, обусловленного циклоном, расположенным над территорией Белоруссии. Это приведёт к переменной облачности с возможными кратковременными дождями и локально — на востоке региона — вероятностны грозы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха на уровне +16...+18 градусов, в Ленобласти воздух прогреется до +16...+21 градуса, на восточных территориях возможны отметки до +24 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 5–10 метров в секунду. Показатели давления останутся практически неизменными, удерживаясь на отметке примерно 761 мм ртутного столба, что соответствует норме.

К пятнице осадки прекратятся, ночью столбик термометра опустится до +14...+16 градусов, дневная температура поднимется до комфортных значений +24...+26 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в оздух в Ленобласти прогреется до +24 градусов 10 июля.

Фото: Piter.TV