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Многодетная москвичка получила травму позвоночника из-за падения тополя

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Возбуждено уголовное дело.

Региональные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту падения дерева на молодую москвичку. Инцидент произошел в городе еще 3 октября по второй Рощинской улице. Очевидцы заметили, что старый тополь упал на прохожую, которая прогуливалась по улице с собакой. Пострадавшей оказалась многодетная мать. Она получила травму позвоночника и была госпитализирована. Позже местные жители разместили в социальных сетях фотографии трухляого ствола дерева и сообщили о попытке коммунальных служб скрыть следы чрезвычайного происшествия.

На текущий момент следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 часть 2 "в" за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью. накануне оперативники задержали ландшафтного архитектора коммунальной организации, которая должна была контролировать состояние деревьев. 

Волк: завершено дело о хищениях под видом брокерской деятельности.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: москва, падение дерева, следственный комитет, тополь, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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