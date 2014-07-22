Волк: завершено дело о хищениях под видом брокерской деятельности

Завершено расследование резонансного уголовного дела.

Российские правоохранительные органы завершили расследование резонансного уголовного дела о преступном сообществе, участники которого более десяти лет совершали многочисленные хищения денежных средств граждан под видом осуществления брокерской деятельности финансовой группой QBF. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Специалисты полагают, что криминальная организация существовала в стране с декабря 2011 по май 2021 года. Ее сотрудники действовали в восьми регионах. Ущерб от их действий составил свыше двух миллиардов рублей.

Аферисты заключали от имени подконтрольных брокерских компаний клиентские соглашения об оказании услуг прямого доступа к международным фондовым рынкам. При этом сообщали о возможности получения прибыли за счет внесения средств на открытые в указанных компаниях личные торговые счета и последующего проведения торговых операций. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время четверо подозреваемых бвиняются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по статье 210.В целях обеспечения исполнения судебного приговора в части гражданского иска имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму, превышающей 2,5 млрд рублей. Сейчас материалы дела отправлены для изучения в Пресненский районный суд Москвы.

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Фото и видео: МВД Медиа