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В Ленобласти стартует второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"
Сегодня, 16:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти стартует второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

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С 16 по 27 октября можно позвонить по телефону 8 (812) 573-79-96.

В Ленинградской области с 16 по 27 октября пройдет 2 этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. 

Чтобы сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, ленинградцы могут использовать:

- специально выделенный на период проведения Акции телефон "горячей линии" ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области : 8 (812) 573-79-96;
- официальный сайт ГУ МВД России раздел "Для граждан" модуль "Прием обращений";
- официальный сайт ГУ МВД России модуль "Сообщи, где наркоточка".

Фото: администрация Ленобласти

Теги: наркотики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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