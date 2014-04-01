В Ленобласти стартует второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью"

С 16 по 27 октября можно позвонить по телефону 8 (812) 573-79-96.

В Ленинградской области с 16 по 27 октября пройдет 2 этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

Чтобы сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, ленинградцы могут использовать:

- специально выделенный на период проведения Акции телефон "горячей линии" ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области : 8 (812) 573-79-96;

- официальный сайт ГУ МВД России раздел "Для граждан" модуль "Прием обращений";

- официальный сайт ГУ МВД России модуль "Сообщи, где наркоточка".

Фото: администрация Ленобласти