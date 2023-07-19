Дерево упало на автомобили в Москве

В результате было повреждено 5 машин. Данных о пострадавших не поступало.

В среду, 19 июля, на Беловежской улице во дворе дома № 63 на припаркованные авто рухнуло дерево. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Ствол упал под воздействием штормового ветра: в результате было повреждено 5 машин. Данных о пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ГБУ "Жилищник". Участок оградили лентой для безопасности прохожих.

Ранее мы сообщили о том, что в небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

Видео: телеканал "360"