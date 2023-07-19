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Дерево упало на автомобили в Москве

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В результате было повреждено 5 машин. Данных о пострадавших не поступало.

В среду, 19 июля, на Беловежской улице во дворе дома № 63 на припаркованные авто рухнуло дерево. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Ствол упал под воздействием штормового ветра: в результате было повреждено 5 машин. Данных о пострадавших не поступало.

На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники ГБУ "Жилищник". Участок оградили лентой для безопасности прохожих.

Ранее мы сообщили о том, что в  небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

Видео: телеканал "360"

Теги: москва, падение дерева
Категории: Лента новостей, Новости России,

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