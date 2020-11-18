На Ленинском проспекте легковушка влетела в автобус

Авария произошла на остановке.

Вечером в среду, 18 ноября, на Ленинском проспекте у дома №101 произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как водитель легкового авто "Киа" перестраивается в крайнюю правую полосу, где находится остановка. В этот момент на остановке стоял автобус. Избежать столкновения с общественным транспортом не удалось. Из автобуса эвакуировали 15 человек. Водитель "Киа", 28-летний петербуржец, госпитализирован в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело о смертельной аварии с автобусом в Ленобласти.

Видео: Piter.TV