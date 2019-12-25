Возбуждено уголовное дело о смертельной аварии с автобусом в Ленобласти

В аварии погибла 83-летняя пенсионерка.

Утром 18 ноября в городе Лодейное поле на Железнодорожной улице столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В аварии погибла пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус. В результате погибла 83-летняя пассажирка автобуса. Также за медицинской помощью в больницу обратились 11 людей. Четверо из них (все пассажиры автобуса) госпитализированы: один человек находится в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Водитель грузовика задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор