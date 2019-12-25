В Лодейном поле жестко столкнулись микроавтобус и грузовик

Один человек погиб на месте аварии.

Утром в среду, 18 ноября, на Железнодорожной улице в Лодейном поле в Ленобласти произошло серьезное массовое ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, на автодороге столкнулись грузовик и микроавтобус "ПАЗ".

Известно, что за рулем грузового автомобиля был 39-летний мужчина, микроавтобусом управлял 47-летний водитель. В результате ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Еще один человек погиб на месте аварии.

По данному факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Видео: автобус "подтолкнул" легковой автомобиль около станции метро "Улица Дыбенко".

Фото: pixabay