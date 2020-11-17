Видео: автобус "подтолкнул" легковой автомобиль около станции метро "Улица Дыбенко"

В ночь с 16 на 17 ноября около на проспекте Большевиков около станции метро "Дыбенко" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что автобус проезжал мимо остановки общественного транспорта, когда натолкнулся на стоящий на дороге легковой автомобиль. После этого машина врезалась в еще одно авто.
О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП с маршруткой на проспекте Культуры.
Видео: Piter.TV
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