Видео: автобус "подтолкнул" легковой автомобиль около станции метро "Улица Дыбенко"

Очевидцы отмечают, что ДТП на этом месте происходит не в первый раз.

В ночь с 16 на 17 ноября около на проспекте Большевиков около станции метро "Дыбенко" произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что автобус проезжал мимо остановки общественного транспорта, когда натолкнулся на стоящий на дороге легковой автомобиль. После этого машина врезалась в еще одно авто.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП с маршруткой на проспекте Культуры.

Видео: Piter.TV