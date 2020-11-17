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Маршрутка влетела в бок легковому автомобилю на севере Петербурга

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Движение было временно затруднено.

Утром 17-го ноября на перекрестке проспекта Культуры и проспекта Луначарского произошло ДТП. Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения.

На кадрах видно, что авто попыталось уйти от столкновения и хотела обогнуть транспортное средство, но аварии избежать не удалось. В результате ДТП черная иномарка получила повреждения. По словам очевидцем, вторым участником стала маршрутка №188. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирку выбросило из такси в массовом ДТП на Литейном. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, маршрутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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