Маршрутка влетела в бок легковому автомобилю на севере Петербурга

Утром 17-го ноября на перекрестке проспекта Культуры и проспекта Луначарского произошло ДТП. Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения.
На кадрах видно, что авто попыталось уйти от столкновения и хотела обогнуть транспортное средство, но аварии избежать не удалось. В результате ДТП черная иномарка получила повреждения. По словам очевидцем, вторым участником стала маршрутка №188. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирку выбросило из такси в массовом ДТП на Литейном.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все