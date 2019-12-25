Пассажирку выбросило из такси в массовом ДТП на Литейном

Официальной информации по поводу аварии пока не появлялось.

Вечером в понедельник, 16 ноября, на Литейном проспекте произошло серьезное массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом рассказали очевидцы аварии в соцсетях.

Как именно произошло ДТП, пока неизвестно: официальной информации от ГИБДД по поводу случившегося еще не поступало. Со слов очевидцев, пассажирка такси при столкновении машин вылетела с заднего сиденья на проезжую часть и около 15 минут лежала на асфальте до прибытия кареты скорой помощи. Все разбитые машины погрузили на один автовоз, отметили очевидцы.

На самом деле 5 машин. Автомобиль такси вынесло на припаркованный автомобиль хёндэ. добавил один из наблюдателей

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Фото: Оля Иванова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"