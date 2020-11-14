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На перекрестке Некрасова и Восстания столкнулись две иномарки

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О пострадавших информации нет.

В девятом часу утра в субботу, 14 ноября, на перекрестке улиц Некрасова и Восстания в Петербурге столкнулись две машины. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Об ударе машины ГБР (группы быстрого реагирования) и "Лэнд Ровера" рассказали в соцсетях очевидцы. На видео заметно как торопящаяся белая иномарка буквально влетает "носом" в едущую в противоположном направлении машину, которая слегка повернула, готовясь съехать влево. Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно, однако обе машины получили существенные повреждения.

Ранее мы рассказывали, как на Рощинском шоссе иномарка врезалась в столб.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп на перекрестке
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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