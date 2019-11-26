На Рощинском шоссе иномарка врезалась в столб

Водитель потерял сознание.

Около часа дня во вторник, 10 ноября, в Колпинском районе Петербурге произошло ДТП. Как стало известно Piter.TV от источника в экстренных службах, на Рощинском шоссе, 3, иномарка врезалась в столб.

Известно, что 69-летний водитель SsangYong не справился с управлением на скользкой дороге, и машину увело. Удар оказался столь сильным, что автомобилист потерял сознание. Мужчину госпитализировали в сестрорецкую больницу.

Видео: ДТП на Загородном проспекте.

Фото (носит иллюстративный характер): pixabay