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Прокуратура пытается добиться компенсации для пенсионерки за падение на льду

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Женщине потребовалось лечение.

66-летняя петербурженка хочет добиться компенсации от управляющей компании ООО "УК "Континент 5". Из-за некачественной уборки территории женщина упала при выходе из дома на проспекте Просвещения. Теперь делом занимается прокуратура.

Инцидент произошел 26 февраля 2022 года. После падения на скользкой дороге пенсионерка обратилась в Елизаветинскую больницу. Прокуратура Выборгского района просит суд взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

На данный момент иск находится на рассмотрении. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка получит компенсацию за испорченную при падении на льду норковую шубу. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: падение, скользкая дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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