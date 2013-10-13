Прокуратура пытается добиться компенсации для пенсионерки за падение на льду

Женщине потребовалось лечение.

66-летняя петербурженка хочет добиться компенсации от управляющей компании ООО "УК "Континент 5". Из-за некачественной уборки территории женщина упала при выходе из дома на проспекте Просвещения. Теперь делом занимается прокуратура.

Инцидент произошел 26 февраля 2022 года. После падения на скользкой дороге пенсионерка обратилась в Елизаветинскую больницу. Прокуратура Выборгского района просит суд взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

На данный момент иск находится на рассмотрении.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка получит компенсацию за испорченную при падении на льду норковую шубу.

Видео: прокуратура Петербурга