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В Петербурге 30 января введут желтый уровень погодной опасности из-за ветра
Сегодня, 14:44
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В Петербурге 30 января введут желтый уровень погодной опасности из-за ветра

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Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В Петербурге в понедельник, 30 января, объявят желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Северной столице обещают сильный ветер. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Стихия будет бушевать с  8 до 18 часов вечера.

Кроме того, утром в городе на Неве обещают гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега. 

Напомним, что  "желтый" уровень погодной опасности означает  потенциально опасные метеоусловия. 

Водителям нельзя превышать скоростной режим и нарушать дистанцию. Пешеходам важно соблюдать осторожность.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчины ловят рыбу, стоя на тонких льдинах.

Фото: Pxhere

Теги: ветер, гололёд, желтый уровень погодной опасности, мчс, росгидрометцентр, скользкая дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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