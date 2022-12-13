В Петербурге 30 января введут желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

В Петербурге в понедельник, 30 января, объявят желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Северной столице обещают сильный ветер. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Стихия будет бушевать с 8 до 18 часов вечера.

Кроме того, утром в городе на Неве обещают гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега.

Напомним, что "желтый" уровень погодной опасности означает потенциально опасные метеоусловия.



Водителям нельзя превышать скоростной режим и нарушать дистанцию. Пешеходам важно соблюдать осторожность.

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Фото: Pxhere