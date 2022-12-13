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В Петербурге мужчины ловят рыбу, стоя на тонких льдинах

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Очевидец сравнил смельчаков с пингвинами.

В Северной столице мужчины отправились на опасную рыбалку. Несмотря на оттепель, горожане вышли на тонкий лед, чтобы поймать корюшку. Видео опубликовал очевидец в tg-канале "Раньше всех Петербург".

Как пингвины на льдинах.

Очевидец

Спасатели постоянно выгоняют  на сушу рыбаков, которые рискуют своей жизнью. С 15 ноября 2022 по 15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лед. Нарушителей будут наказывать штрафами: они составят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.tv: в начале недели в Петербурге обещают сильный ветер.

Фото: Телеграм / Раньше всех Петербург

Теги: выход на лед, зимняя рыбалка, рыбаки, тонкий лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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