В Петербурге мужчины ловят рыбу, стоя на тонких льдинах

Очевидец сравнил смельчаков с пингвинами.

В Северной столице мужчины отправились на опасную рыбалку. Несмотря на оттепель, горожане вышли на тонкий лед, чтобы поймать корюшку. Видео опубликовал очевидец в tg-канале "Раньше всех Петербург".

Как пингвины на льдинах. Очевидец

Спасатели постоянно выгоняют на сушу рыбаков, которые рискуют своей жизнью. С 15 ноября 2022 по 15 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге действует запрет выхода на лед. Нарушителей будут наказывать штрафами: они составят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

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Фото: Телеграм / Раньше всех Петербург