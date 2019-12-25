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На Ладожском озере течение уносило рыбаков вдаль
Сегодня, 10:16
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На Ладожском озере течение уносило рыбаков вдаль

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Спасатели доставили мужчин на берег.

Накануне, 3 июля, двое рыбаков оказались во власти стихии на Ладожском озере. Течение уносило их вдаль от берега. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

На помощь жителям региона пришли спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Они нашли пострадавших, доставили на берег к базе Креница и передали родным. От помощи медиков мужчины отказались. Подробности уточняются. 

Поисковики  призвали рыбаков брать с собой телефон, чтобы в случае возникновения опасных ситуаций обратиться к спасателям.

Ранее мы писали, что в Хабаровском крае нашли пропавших рыбаков.

Фото: Piter.tv

Теги: ладожское озеро, рыбаки, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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