В Хабаровском крае нашли пропавших рыбаков

Выяснилось, что из-за дождей уровень воды в реке поднялся, а вернуться в село рыбаки не смогли.

В Хабаровском крае спасатели нашли пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, шестеро мужчин отправились на рыбалку на реку Поди 23 июня, после чего перестали выходить на связи. Выяснилось, что из-за дождей уровень воды в реке поднялся, а вернуться в село рыбаки не смогли. За ними послали вертолет Ми-8. Мужчин подняли на борт и доставили в город. В медпомощи рыбаки не нуждались.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае спасатели вылетели на поиски рыбаков.

Видео: МЧС России