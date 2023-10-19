В Хабаровском крае нашли пропавших рыбаков

В Хабаровском крае спасатели нашли пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, шестеро мужчин отправились на рыбалку на реку Поди 23 июня, после чего перестали выходить на связи. Выяснилось, что из-за дождей уровень воды в реке поднялся, а вернуться в село рыбаки не смогли. За ними послали вертолет Ми-8. Мужчин подняли на борт и доставили в город. В медпомощи рыбаки не нуждались.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае спасатели вылетели на поиски рыбаков.
Видео: МЧС России
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