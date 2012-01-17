Группа из шести человек отправилась на рыбалку на реку Поди.

В Хабаровском крае спасатели вылетели на поиски рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 июня в районе села Арсеньево. Группа из шести человек отправилась на рыбалку на реку Поди. Отмечается, что их местонахождение до сих пор неизвестно.

На поиски пропавших людей вылетел вертолет Ми-8, на борту которого находятся четыре специалиста поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Также сообщается, что на реках Нанайского района из-за дождевого паводка резко поднялся уровень воды.

Ранее мы сообщали, что в Сочи спасли упавшую со скалы туристку.

Видео: МЧС России