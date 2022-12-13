В начале недели в Петербурге обещают сильный ветер

В Северной столице ночью выпадет мокрый снег

В Петербурге в начале неделе ухудшится погода. В понедельник, 30 января, в городе поднимется ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В некоторых районах обещают усиление ветра до 18 м/с. Также в городе ночью выпадет мокрый снег, пройдет дождь.

Добавим, что на дорогах будет очень скользко. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других машин.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сутки разыскивали 11-летнюю девочку в яркой куртке и шапке-шлеме.

Фото: Pxhere