  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В начале недели в Петербурге обещают сильный ветер
Сегодня, 13:55
112
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В начале недели в Петербурге обещают сильный ветер

0 0

В Северной столице ночью выпадет мокрый снег

В Петербурге в  начале неделе ухудшится погода. В понедельник, 30 января, в городе поднимется ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В некоторых районах обещают усиление ветра до 18 м/с. Также в городе ночью выпадет мокрый снег, пройдет дождь. 

Добавим, что на дорогах будет очень скользко. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от других машин.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге сутки разыскивали 11-летнюю девочку в яркой куртке и шапке-шлеме.

Фото: Pxhere

Теги: ветер в петербурге, мчс, погода в петербурге, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии