Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал, какой будет погода в начале февраля

Понедельник будет дождливым и теплым. Во вторник погода изменится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что погода на предстоящей неделе будет разной. В городе выпадет снег, мокрый снег, начнется оттепель, а затем немного подморозит. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Циклон уже сегодня днем выходит с Северной Атлантики на Скандинавию и начинает двигаться на восток севернее Петербурга. Александр Колесов, синоптик

В ночь на 30 января в Северной столице усилится ветер. Выпадет мокрый снег, дороги станут очень скользкими. В понедельник температура воздуха составит +2 градуса. Днем в городе и на западе Ленобласти пройдет снег и дождь.

По словам синоптика, оттепель будет непродолжительной. Уже во вторник немного подморозит.

Александр Колесов отметил, что перспективы погоды с плюсовыми значениями в дальнейшем все время видны.

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