В Петербурге горожане заметили крыс в кормушках для птиц

По словам очевидцев, грызуны напали на уток и начали есть их хлеб.

В Петербурге крысы выгнали птиц из кормушек и заняли их места. Видео с грызунами появилось в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам очевидцев, грызуны напали на уток и начали есть их хлеб. После этого крысы поднялись на деревья и начали есть из кормушек.

В комментариях горожане отметили, что все чаще на улицах города можно заметить скопления крыс. Возможно, это связано с мусорной реформой.

Ранее на Piter.tv: на улице Комиссара Смирнова ворона переходила через дорогу по "зебре".

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург