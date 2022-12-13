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В Петербурге горожане заметили крыс в кормушках для птиц

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По словам очевидцев, грызуны напали на уток и начали есть их хлеб.

В Петербурге крысы выгнали птиц из кормушек и заняли их места. Видео  с грызунами появилось в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

По словам очевидцев, грызуны напали на уток и начали есть их хлеб. После этого крысы поднялись на деревья и начали есть из кормушек.

В комментариях горожане отметили, что  все чаще на улицах города можно заметить скопления крыс. Возможно, это связано с мусорной реформой.

Ранее на Piter.tv: на улице Комиссара Смирнова ворона переходила через дорогу по "зебре".

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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