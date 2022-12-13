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В Петербурге сутки разыскивали 11-летнюю девочку в яркой куртке и шапке-шлеме
Сегодня, 11:44
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В Петербурге сутки разыскивали 11-летнюю девочку в яркой куртке и шапке-шлеме

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Всю ночь добровольцы прочесывали город.

В субботу, 28 января,  в Петербурге разыскивали 11-летнего ребенка. Поисками занимался отряд "ЛизаАлерт", сообщили в пресс-службе общественного объединения. 

Всю ночь добровольцы прочесывали город. Они искали девочку в зелено-голубой куртке, шапке-шлеме и с черным рюкзаком.

Сегодня утром, 29 января, школьницу нашли. 

Внимание, девочка нашлась. Она жива. Благодарим всех за помощь.

"ЛизаАлерт"

Ранее на Piter.tv:  у петербуржца украли 120 монет царской чеканки.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лиза алерт, нашли девочку, полиция, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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