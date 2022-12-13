В Петербурге сутки разыскивали 11-летнюю девочку в яркой куртке и шапке-шлеме

В субботу, 28 января, в Петербурге разыскивали 11-летнего ребенка. Поисками занимался отряд "ЛизаАлерт", сообщили в пресс-службе общественного объединения.
Всю ночь добровольцы прочесывали город. Они искали девочку в зелено-голубой куртке, шапке-шлеме и с черным рюкзаком.
Сегодня утром, 29 января, школьницу нашли.
Внимание, девочка нашлась. Она жива. Благодарим всех за помощь.
"ЛизаАлерт"
Ранее на Piter.tv: у петербуржца украли 120 монет царской чеканки.
Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер
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