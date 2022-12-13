У петербуржца украли 120 монет царской чеканки

Ущерб составил 6 млн рублей.

В субботу, 28 января, в Калининском районе злоумышленник обокрал квартиру петербуржца. Из дома № 50 на Замшиной вор вынес 120 монет царской чеканки, старинное кольцо с пятью бриллиантами и золотые серьги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Мужчина написал заявление в полицию. Ущерб составил 6 млн руб. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: пьяного избитого школьника доставили в больницу с Новоизмайловского проспекта.

Фото: Piter.tv