Пьяного избитого школьника доставили в больницу с Новоизмайловского проспекта

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Из квартиры на Новоизмайловском проспекте госпитализировали школьника. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. У 14-летнего школьника диагностировали отравление.

Добавим, что подростка избили. На его теле врачи заметили множество ссадин. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Известно, что школьника привезли в больницу из чужой квартиры. Подробности уточняются.

Добавим, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье, на учете в ОДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: на улице Николая Рубцова мужчина выпал из окна.

Фото: Piter.tv