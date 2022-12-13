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Пьяного избитого школьника доставили в больницу с Новоизмайловского проспекта
Сегодня, 11:09
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Пьяного избитого школьника доставили в больницу с Новоизмайловского проспекта

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Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. 

Из квартиры на Новоизмайловском проспекте госпитализировали школьника. Мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. У 14-летнего школьника диагностировали отравление. 

Добавим, что подростка избили. На его теле врачи заметили множество ссадин. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. 

Известно, что школьника привезли в больницу из чужой квартиры. Подробности уточняются. 

Добавим, что подросток воспитывается в полной и благополучной семье, на учете в ОДН не состоит. 

Ранее на Piter.tv: на улице Николая Рубцова мужчина выпал из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравление алкоголем, полиция, пьяный школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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