Видео: водителя иномарки занесло на дороге в Красном Селе

Водитель не смог справиться с машиной на скользкой дороге.

Автомобиль немецкого производства занесло на проспекте Ленина в Красном Селе 28 марта. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в другого участника движения. Видео было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел у дома №53. Судя по всему, дорога не была убрана должным образом. В результате столкновения один из автомобилей влетел в дорожное ограждения. У машины разбился передний бампер. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что виновник смертельного ДТП на Васильевском острове стал фигурантом уголовного дела.

Фото и видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село