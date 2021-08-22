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Видео: водителя иномарки занесло на дороге в Красном Селе

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Водитель не смог справиться с машиной на скользкой дороге.

Автомобиль немецкого производства занесло на проспекте Ленина в Красном Селе 28 марта. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в другого участника движения. Видео было опубликовано в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в "ВКонтакте".

Инцидент произошел у дома №53. Судя по всему, дорога не была убрана должным образом. В результате столкновения один из автомобилей влетел в дорожное ограждения. У машины разбился передний бампер. О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что виновник смертельного ДТП на Васильевском острове стал фигурантом уголовного дела. 

Фото и видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: дтп, скользкая дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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