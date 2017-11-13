Виновник смертельного ДТП на Васильевском острове стал фигурантом уголовного дела

Мужчина был нетрезв и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на перекрестке набережной реки Смоленки и Уральской улицы. В результате аварии погибла 31-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

ДТП произошло во втором часу ночи 27 марта. По версии оперативников, "Шкода Рапид" ехала на "красный" сигнал светофора и врезалась в "Школу Октавию". Второе авто ехало на "зеленый". В "Октавии" погибла пассажирка. Еще один пассажир получил травмы и переломы, его госпитализировали в Мариинскую больницу. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении.

Выяснилось, что водитель "Рапида" был пьян. Он стал фигурантом уголовного дела за нарушение ПДД.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор