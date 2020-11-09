Видео: ДТП на Загородном проспекте

Водитель "Лады" притормозил у пешеходного перехода.

Еще одна авария у пешеходного перехода произошла в Петербурге сегодня, 9 ноября, сообщили очевидцы в соцсетях.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения иномарки и отечественного авто. Водитель "Лады Гранты" притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом на Загородном проспекте, чтобы пропустить горожан. В этот момент следовавший за ним водитель "Вольксваген Гольфа" не смог выбрать подходящую скорость, из-за чего произошла авария. Пострадал ли кто-то из находившихся внутри машин пассажиров и водителей, неизвестно.

Ранее мы писали, что у пешеходного перехода в районе Смежного моста столкнулись две иномарки.

Видео: Piter.TV