У пешеходного перехода в районе Смежного моста столкнулись две иномарки

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в понедельник, 9 ноября, на пешеходном переходе после Смежного моста через Крюков канал произошло ДТП, сообщили в соцсетях очевидцы.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. Видно, как "Мини Купер" притормозил, чтобы пропустить пешехода, как следовавший за ним "Хёндэ" не успел оценить ситуацию и не смог избежать аварии. В комментариях под публикацией в соцсети водители отмечают, что во всем виноват "горбатый" мост, заезжая на которой не видно, что впереди.

Ранее мы писали, что момент ДТП с реанимацией у Балтийского вокзала попал на видео.

Видео: Piter.TV