Момент ДТП с реанимацией у Балтийского вокзала попал на видео

По всей видимости, легковой автомобиль решил развернуться.

Днем 9-го ноября легковой автомобиль "встретился" на проезжей части с автомобилем реанимации. Piter.TV публикует видео с момента ДТП.

На кадрах видно, что реанимация двигалась прямо по своей полосе, когда на нее неожиданно свернула красная иномарка. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших, однако оба транспортных средства заметно повредили свои авто.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожар в особняке Игеля охватил 200 кв. метров.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK