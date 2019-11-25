Торопящийся на желтый свет кроссовер снес легковушке переднюю часть на Среднем проспекте

На Васильевском острове сегодня, 25 ноября, две легковушки не поделили дорогу. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.
В 14.24 на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линии В.О кроссовер, пытаясь проскочить на моргающий желтый свет, задел белую машину и снес ей переднюю часть. Вторая легковушка в это время перестраивалась на перекрестке.
О пострадавших информации пока не поступало, по факту ДТП ведется проверка.
Ранее на проспекте Ветеранов улеглась на бок подбитая "Газель".
Видео: Piter.TV
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