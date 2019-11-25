Торопящийся на желтый свет кроссовер снес легковушке переднюю часть на Среднем проспекте

ДТП произошло на Васильевском острове.

На Васильевском острове сегодня, 25 ноября, две легковушки не поделили дорогу. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.

В 14.24 на пересечении Среднего проспекта и 8-9 линии В.О кроссовер, пытаясь проскочить на моргающий желтый свет, задел белую машину и снес ей переднюю часть. Вторая легковушка в это время перестраивалась на перекрестке.

О пострадавших информации пока не поступало, по факту ДТП ведется проверка.

Ранее на проспекте Ветеранов улеглась на бок подбитая "Газель".

Видео: Piter.TV