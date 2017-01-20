На проспекте Ветеранов улеглась на бок подбитая "Газель"

О пострадавших информации пока не поступало.

Сегодня, 25 ноября, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Жукова свалилась на бок "Газель". Фотографии от очевидцев появились в соцсетях.

По комментариям наблюдателей, машину подбило такси "Хендай Солярис", из-за чего транспортное средство и прилегло на бок. Также очевидцы сообщили, что в "Хендай" сидели беременная женщина и ребенок. О пострадавших информации пока нет. На место приехала скорая, а по факту ДТП идет проверка.

Очевидцы отмечают, что на перекрестке образовалась сильная пробка, и советуют объезжать участок.

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Фото: Денис Чернышов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте