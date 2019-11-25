Стрелявшего из окна заниженной "Приоры" водителя заключили под стражу

Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Водителя "Лады Приоры", стрелявшего из окна машины у Московских ворот, заключили под стражу. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще 23 ноября новость о стрелке вызвала широкий резонанс. Задержанный водитель уже извинился за содеянное, но не смог избежать ареста. Молодому мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы за хулиганство. Именно статья о грубом нарушении общественного порядка была заведена на 21-летнего стрелка с холостым оружием. Автомобиль мужчины был изъят в рамках уголовного дела.

Ранее вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку в ЯНАО.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти; mansik_9 / Instagram