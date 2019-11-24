Водитель заниженной "Приоры" извинился за стрельбу на Московском проспекте

Им оказался чеченский блогер-автолюбитель Мансур Абдылхаисиев.

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля рядом с Московской триумфальной аркой, принес извинения за эту выходку. Видео с извинениями предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

"Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, принес какой-то вред или психическую травму" - сказал задержаный

Ранее стало известно, что в субботу, 23 ноября, полиция задержала Мансура за стрельбу на Московском проспекте. В отношении его было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 213 УК РФ (хулиганство). Автомат, из которого были произведены выстрелы, предположительно был заряжен холостыми патронами. Сейчас его разыскивает полиция. Автомобиль уже изъяли как вещественное доказательство. Накануне в Instagram было опубликовано видео, на котором запечатлено событие.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти