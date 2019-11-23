На Московском проспекте Петербурга из заниженной "Приоры" открыли огонь

Инцидент произошел неподалеку от УМВД Московского района.

Ночью 23 ноября на Московском проспекте, недалеко от Московских триумфальных ворот неизвестный, передвигаясь на LADA Priora, несколько раз выстрелил из автомата в воздух. Видео с инцидентом было опубликовано в Instagram блогера Мансура Абдылхаисиева.

Известно, что автор видео - 21-летний блогер-автолюбитель из Чечни. На его "Приоре" вместо госзнаков находится табличка Masur, а на лобовом стекле находится наклейка #нохчиборз, что в переводе означает чеченский волк.

При обсуждении видео,часть людей посчитала, что видео смонтировано. При этом многие стали осуждать поступок молодого блогера, из-за чего ему пришлось признаться, что видео, все-таки, монтаж.

"Видео монтаж , не более. Спасибо кто помогал ", - написал он в своем Instagram

Ранее стало известно, что ГУ МВд России собралась провести проверку по данному видео и установить подлинность произведенных действий.

Напомним, что Piter.TV сообщал о перестрелке в Сухуме.

Видео: www.instagram.com/p/B5L7B0ooCbh/