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На Московском проспекте Петербурга из заниженной "Приоры" открыли огонь

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Инцидент произошел неподалеку от УМВД Московского района.

Ночью 23 ноября на Московском проспекте, недалеко от Московских триумфальных ворот неизвестный, передвигаясь на LADA Priora, несколько раз выстрелил из автомата в воздух. Видео с инцидентом было опубликовано в Instagram блогера Мансура Абдылхаисиева.

Известно, что автор видео - 21-летний блогер-автолюбитель из Чечни. На его "Приоре" вместо госзнаков находится табличка Masur, а на лобовом стекле находится наклейка #нохчиборз, что в переводе означает чеченский волк.

При обсуждении видео,часть людей посчитала, что видео смонтировано. При этом  многие стали осуждать поступок молодого блогера, из-за чего ему пришлось признаться, что видео, все-таки, монтаж. 

"Видео монтаж , не более. Спасибо кто помогал ", - написал он в своем Instagram

Ранее стало известно, что ГУ МВд России собралась провести проверку по данному видео и установить подлинность произведенных действий.

Напомним, что Piter.TV сообщал о перестрелке в Сухуме.

Видео: www.instagram.com/p/B5L7B0ooCbh/

Теги: блогеры, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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