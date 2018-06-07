В перестрелке в Сухуме погибли три человека. Ранены еще трое

Огонь по посетителям кафе открыли неизвестные в масках.

В пятницу, 22 ноября, в центре Сухума неизвестные открыли стрельбу у ресторана "Сан-Ремо". Погибших в этой трагедии оказалось трое, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД Абхазии.

Сначала сообщалось о двух погибших абхазцах, их личности установили. Застреленная женщина работала в этом ресторане официанткой. Несколько часов назад в больнице скончался один из раненых в перестрелке. Еще трое по-прежнему находятся под присмотром медиков.

Сообщается, что правоохранители ввели план "Перехват" в Сухуме, разыскиваются трое неизвестных в масках, расстрелявших невинных людей. Беспорядочная стрельба открылась примерно в 14.40, под огонь попали сидящие за столиками на улице посетители и персонал. По информации абхазского МВД, обнаружена машина, из которого велась стрельба и который позже увез нападавших в неизвестном направлении.

Ранее курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии.