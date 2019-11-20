Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Местные жители напали на военный конвой, где также были российские патрули, 18 ноября.

Курдские силы внутренних войск Асайиш извинились за нападение на российский патруль в сирийском городе Кобани. Видеообращение появилось на YouTube.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 18 ноября. Патруль из России закидали камнями и "коктейлями Молотова". К счастью, никто не пострадал.

По информации издания "Военное обозрение", силы местной полиции пообещали, что будут приняты соответствующие меры, и подобная ситуация не повторится.

Напомним, что совместное патрулирование на северо-востоке Сирии России и Турции началось 5 ноября. Военные разместились в 160 километрах от Кобани, в запасе у них около 50 единиц техники. В частности, на участке находятся отечественные "Тигры" и турецкие Kirpi. С первого ноября отряды патрулируют район сирийско-турецкой границы.

Видео: hewar news/ YouTube