В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля на Московском проспекте

Вопреки словам чеченского блогера Мансура Абдылхаисиева, видео оказалось не фейком.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 23 ноября, полиция Петербурга задержала водителя, стрелявшего из окна автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 22 ноября, около двух часов ночи. В полицию сообщил очевидец, что на Московском проспекте, недалеко от Московской триумфальной арки неизвестный сделал несколько выстрелов в воздух из окна автомобиля "Лада Приора". Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст 213 УК РФ (хулиганство).

На следующий день полиция, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, смогла задержать 21-летнего петербуржца, подозреваемого в стрельбе. Предположительно, он стрелял холостыми патронами.

Сейчас полиция разыскивает оружие, из которого были произведены выстрелы. Автомобиль уже изъят как вещдок.

Напомним, что в Instagram было опубликовано видео, на котором явно запечатлена стрельба из автомобиля. Автором публикации стал чеченский блогер-автолюбител Мансур Абдылхаисиев. В комментариях под видео люди стали осуждать блогера за подобное поведение, некоторые даже усомнились в достоверности видео. Позже он отредактировал публикацию и заявил, что видео фейк.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.