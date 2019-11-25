Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку в ЯНАО

Один из пассажиров рухнувшего вертолета снял на видео момент взлета Ми-8.

Сегодня, 25 ноября, в ЯНАЛ сразу после взлета рухнул вертолет Ми-8.

ЧП произошло в Новом Порту. Ми-8 с 22 вахтовиками должен был доставить пассажиров в Новый Уренгой. По предварительным данным, из-за отказа путевого управления вертолет начал падать с 10-метровой высоты. При аварийной посадке у вертолета сломались стойки шасси и хвостовая часть.

Информации о пострадавших нет. Пожара избежать удалось. На месте работают аварийные службы, причина ЧП выясняется.

Видео: Ру_ЧП,

фото: ВК, Ямал-Регион