Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку в ЯНАО

Сегодня, 25 ноября, в ЯНАЛ сразу после взлета рухнул вертолет Ми-8.
ЧП произошло в Новом Порту. Ми-8 с 22 вахтовиками должен был доставить пассажиров в Новый Уренгой. По предварительным данным, из-за отказа путевого управления вертолет начал падать с 10-метровой высоты. При аварийной посадке у вертолета сломались стойки шасси и хвостовая часть.
Информации о пострадавших нет. Пожара избежать удалось. На месте работают аварийные службы, причина ЧП выясняется.
Видео: Ру_ЧП,
фото: ВК, Ямал-Регион
Обсуждение ( 0 )