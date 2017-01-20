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"Ниссан" лег на крышу после столкновения с "Шевроле" на Новочеркасском

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Сегодня, 22 ноября, на перекрестке Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы произошло ДТП с "перевертышем". Некоторые петербуржцы стали свидетелями столкновения двух иномарок.

По словам свидетелей аварии, "Шевроле" въехал в "Ниссан Мурано", после чего серая легковушка перевернулась на крышу. У второй машины только отбита передняя часть. 

Он шпарил как псих.... сам виноват

– написал в комментариях под постом в соцсетях пользователь Игорь Гуров о перевертыше.

О пострадавших пока нет информации. По факту ДТП ведется проверка.

А утром на Новочеркасском проспекте трамвай сошёл с рельсов и собрал огромную пробку.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: дтп перевернулась машина, столкновение автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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