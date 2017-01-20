"Ниссан" лег на крышу после столкновения с "Шевроле" на Новочеркасском

Сегодня, 22 ноября, на перекрестке Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы произошло ДТП с "перевертышем". Некоторые петербуржцы стали свидетелями столкновения двух иномарок.
По словам свидетелей аварии, "Шевроле" въехал в "Ниссан Мурано", после чего серая легковушка перевернулась на крышу. У второй машины только отбита передняя часть.
Он шпарил как псих.... сам виноват
– написал в комментариях под постом в соцсетях пользователь Игорь Гуров о перевертыше.
О пострадавших пока нет информации. По факту ДТП ведется проверка.
А утром на Новочеркасском проспекте трамвай сошёл с рельсов и собрал огромную пробку.
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