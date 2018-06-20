Авария собрала большую пробку на пересечении Говорова и Стачек

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Днем 12 апреля в Кировском районе Петербурга произошла авария. На пересечении улицы Маршала Говорова и проспект Стачек стоит разбитая иномарка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно только одного участника ДТП. Машина стоит посреди перекрестка на проезжей части. По словам очевидцев, на этом участке дороги в сторону центра города собралась большая пробка.

Ранее мы писали, что Пискаревский проспект парализован после ДТП с автобусом.

Видео: Piter.TV