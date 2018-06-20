Пискаревский проспект парализован после ДТП с автобусом

Поток двигался со средней скоростью 10 км/час.

Утром в последний рабочий день на севере Петербурге произошла авария с участием маршрутного такси. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

Авария на пересечении Металлистов и Пискарёвского. Маршрутка снесла "личико" "Шкоде". Пробку собрали с 7 утра. Очевидец

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" движение по Пискаревском центру было практически заблокировано. Пробка была более двух километров (от платформы Пискаревка. Поток двигался со средней скоростью 10 км/час.

Данные о пострадавших и причине аварии уточняются.

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Фото: ДТП и ЧП/ ВК