Два внедорожника едва не снесли газовую трубу у дома на Обуховской обороне

В результате ДТП одну из машин вынесло на тротуар.

Утром 7 ноября в Невском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, у дома №56 на проспекте Обуховской обороны столкнулись два внедорожника. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что в результате ДТП одну из машин вынесло на тротуар, и она едва не снесла газовую трубу у стоящего рядом дома. Пользователи интернета предположили, что даже если бы иномарка врезалась в трубу, то ничего бы не произошло.

"Эта газовая труба бы повредила бы автомобиль", - написал один из подписчиков.

"Да фиг ты ее снесешь этим набором гаек, болтов и кусков жестянки", - отметил другой.

В свою очередь более мнительные горожане выразили уверенность, что все могло закончиться " очешуительным фаер шоу".

Ранее мы писали, что неизвестный бородач повредил несколько машин на Ленинском.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Михаил Ухов