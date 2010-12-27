Неизвестный бородач повредил несколько машин на Ленинском

Злоумышленник отломал у автомобилей боковые зеркала.

В ночь на 7 ноября в Красносельском районе Петербурга неизвестный вандал повредил несколько автомобилей. В сети появились фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел возле дома №55/1 на Ленинском проспекте. Местные жители утверждают, что мужчина имел густую бороду и был одет во все черное.

Неизвестный вандал ходил вдоль припаркованных машин и крушил боковые зеркала. В результате несколько авто лишились зеркал, другие зеркала были просто побиты. На место происшествия вызвали полицию, однако злоумышленника пока не удалось задержать.

Некоторые из пользователей интернета выразили уверенность, что мужчина решил отомстить автомобилистам за неправильную парковку.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владислава Тихонова