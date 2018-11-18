В ДТП на Софийском кольце машине оторвало двигатель

Пострадавшему водителю оказали помощь.

В Петербурге произошла серьезная автомобильная авария. О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях. Они предоставили фотографии и видео с последствиями сильного удара иномарки на кольце по Софийскому шоссе. По словам местного жителя, в 15 метрах от пострадавшей машины лежит двигатель от транспортного средства. Иномарка сбила столб и превратилась в груду металлолома. Перед остановкой движения, водителю удалось зацепить еще один автомобиль.

По словам свидетелей событий, виновник ситуации мог находиться под действием алкогольного или наркотического опьянения. На месте работали представители полиции и скорой помощи. Спасатели вытащили нарушителя из машины. Позже тому удалось самостоятельно встать и пойти.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Декабристов машина сбила перебегающего дорогу петербуржца.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Алексей Канаков

