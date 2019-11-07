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На Декабристов машина сбила перебегающего дорогу петербуржца

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Подробности ДТП устанавливаются.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Вечером 6 ноября автомобиль сбил переходящего дорогу человека. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Свидетели событий рассказали, что нарушитель перебегал дорогу. На пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта водитель не успел затормозить перед неожиданно появившимся препятствием. Пострадавший не получил сильных травм. Однако медики экстренной бригады все же оказали ему помощь.

Ранее Piter.tv писал о том, что известно о водителе, хладнокровно давившем полицейских в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv
 

Теги: пешеход, пострадал человек, улица декабристов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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All3powefull
Сегодня 7:32

Зимой, в темноте, на скользкой дороге. Предположу наверняка "призрак в чёрной одежде". Возникающий ниоткуда. Безумие. Люди берегите себя и нервы водителей. 

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Аноним
Сегодня 7:30

Зимой, в темноте, на скользкой дороге. Предположу наверняка "призрак в чёрной одежде". Возникающий ниоткуда. Безумие. Люди берегите себя и нервы водителей. 

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