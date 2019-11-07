На Декабристов машина сбила перебегающего дорогу петербуржца

Подробности ДТП устанавливаются.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием пешехода. Вечером 6 ноября автомобиль сбил переходящего дорогу человека. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Свидетели событий рассказали, что нарушитель перебегал дорогу. На пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта водитель не успел затормозить перед неожиданно появившимся препятствием. Пострадавший не получил сильных травм. Однако медики экстренной бригады все же оказали ему помощь.

Ранее Piter.tv писал о том, что известно о водителе, хладнокровно давившем полицейских в Петербурге.

Фото и видео: Piter.tv

