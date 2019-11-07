Что известно о водителе, хладнокровно давившем полицейских на Петергофском шоссе

Петербуржца уже лишали прав и привлекали к уголовной ответственности.

Полиция задержала подозреваемого, который сбил сотрудника полиции. Накануне представители ДПС остановили белый "Фольксваген Сирокко", чтобы проверить документы у водителя. Это произошло вечером 6 ноября на пересечении Петергофского шоссе с улицей Адмирала Трибуца. Как отмечает очевидец, шофер решил не останавливаться по требованию представителей закона, а надавал на газ. Маневр не удался и он задел машиной сотрудника ведомства.

По транспортному средству правоохранительные органы открыли огонь. но задержать мужчину не удалось. Позже оперативники объявили план перехват.

На улице Пионерстроя стоит около 10 машин ППС и 2 машины ДПС, видно что план перехват какой то. И ещё приехала огромная большая машина. пишут очевидцы

Мужчину поймали по улице Пионерстроя. По сведениям от "Фонтанки", за рулем иномарки находился 38-летний Евгений Сапенко. Установлено, что местный житель ехал к себе домой в Горелово. Сведения о том, что управлял машиной Сапенко подтвердил владелец авто - отец подозреваемого. Он сразу поверил в то, что его сын совершил такое. Однако он все равно оказался разочарован.

Выяснилось, что ранее Евгения привлекали к уголовной ответственности. В 2000-ых годах его привлекали по статье за незаконный оборот наркотиков, в 2016-ом он отличился, устроив тройное ДТП. В Кировском районном суде фигуранта расследования лишили водительских прав на год и три месяца. В 2018 еще один раз Сапенко попал в поле зрения полиции. Тогда у крови водителя нашли наркотическое вещество. Тогда же оперативникам пришлось разнимать двух автомобилистов, которые не поделили парковку. Среди них был и Сапенко. Подозреваемый заявил, что повздорил с шофером, но сам не находился за рулем.

Сегодня днем машину видел последний раз, под окнами дома. Потом сын уехал. Никто, кроме него, управлять не мог прокомментировал петербуржец

На данный момент пострадавший полицейский госпитализирован. Сейчас в МВД устанавливают, был ли Сапенко под действием алкогольного или наркотического опьянения. Наезд на человека может быть квалифицирован как насилие в отношении представителя власти.

Ранее Piter.tv писал о том, что на набережной реки Фонтанки петербуржцы увидели погоню за "Фольксвагеном".

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Анастасия Аникина