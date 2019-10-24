На набережной реки Фонтанки петербуржцы увидели погоню за "Фольксвагеном"

Очевидцы не знают, удалось ли нарушителю избежать наказания.

В Центральном районе Петербурга произошла автомобильная погоня. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Пост с информацией появился утром 24 октября.

По данным свидетелей событий, представители закона гнались за водителем, который управлял "Фольксвагеном Поло". Его преследовали три машины. Красочную экстремальную картину как из фильма можно было наблюдать по набережной реки Фонтанки.

Чем закончилась погоня на данный момент неизвестно. В комментариях пользователи Интернета предположили, что ситуация больше напоминает ортеж, а не погоню.

Ранее Piter.tv писал о том, что следователь из Петербурга останется под домашним арестом из-за получения взятки.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

